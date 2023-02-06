نجران 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسيرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران غدًا، مُلتقى "نجران تاريخ وحضارة"، الذي تنظمه جمعية الآثار والتاريخ بنجران "جاتن"، بمركز الفعاليات والمؤتمرات على طريق الملك عبدالعزيز .ويضم الملتقى الذي يستمر على ثلاثة أيام نخبة من المؤرخين من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، لتسليط الضوء على ما تتمتع به منطقة نجران من تاريخ وحضارة، وزيادة الإثراء المعرفي للباحثين في سبيل توثيق تاريخ المنطقة الزاهر، من خلال ما سيقدم من أوراق عمل وأبحاث محكمة علمياً من الجمعية وإدارة الملك عبد العزيز، تشمل "معالم تاريخ نجران في عصورها القديمة"، و "معالم نجران في العصور الإسلامية المبكرة"، و" نجران في حاضرها السعودي الزاهر" .// انتهى //17:17ت م0175