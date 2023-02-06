الشقيق 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسيشهد شاطئ مركز الشقيق السياحي خلال هذه الفترة كثافة عالية في الزوار من داخل المنطقة وخارجها بوصفه متنزهاً للأهالي والزائرين للمنطقة.وجاء الإقبال من الزوار على شاطئ مركز الشقيق الذي يقع على مسافة 150 كيلو متراً إلى الشمال من مدينة جيزان في موقع يجعله بوابة المنطقة الشمالية وواجهة سياحية متميزة لوقوعه على واجهة بحرية وعلى الطريق الدولي بين جازان ومكة المكرمة.ويمتاز شاطئ الشقيق بكونه واحداً من أفضل المواقع السياحية على مستوى منطقة جازان والمشتى الأول لأهالي المنطقة والمناطق الجبلية المجاورة لما يتمتع به من جمال طبيعي ملائم للسباحة وصيد الأسماك والاستجمام، فضلاً عن تنظيم العديد من المهرجانات والبرامج السياحية على امتداد الشاطئ.كما أسهمت المشروعات التي نفذتها أمانة منطقة جازان ممثلة البلدية الشقيق ومنها مشروع كورنيش الشقيق الذي يشتمل على مسطحات خضراء وممشى ومظلات وألعاب للأطفال وأركان خاصة بالأسر المنتجة والرسم والتصوير الفوتوغرافي ، بالإضافة إلى جلسات بأشكال ومجسمات جمالية ومواقف للسيارات والخدمات المساندة بما فيها مسجد ومصلى للنساء ودورات للمياه في زيادة عدد المرتادين للشاطئ.// انتهى //17:18ت م0176