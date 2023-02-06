الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة العربية السعودية لجمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي، وذلك بمقر المركز في الرياض اليوم، وقام بتسليم الشهادة مساعد معالي المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، لرئيس مجلس إدارة جمعية البلسم الدكتور محمد بن عطالله المشعلي.ويأتي منح هذه الشهادة إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بشكل فعّال في مختلف المجالات، ومنها تفعيل دوره بالمشاركة في العمل الإنساني والإغاثي الخارجي، وتعزيز التعاون المشترك والإستراتيجي بين القطاعات؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:33ت م0179