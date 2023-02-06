أبوظبي 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسانطلق التمرين العسكري المشترك "تعاون 3" بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوات السلطان المسلحة في سلطنة عُمان، وذلك في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية للجانبين.يأتي التمرين "تعاون 3" - الذي يقام في الإمارات ويستمر حتى 16 فبراير الجاري - ضمن التعاون الخليجي المشترك وتعزيـز الإمكانيات العسكرية للمشـاركين؛ ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات وتوحيد المفاهيم في مجال النظريات والتكتيكات العسكرية الحديثة المكتسبة مـن خلال التدريبات والدروس النظرية والتطبيقية التي من شأنها تعزيز الإمكانيات العسكرية والقدرات الفنية للمشاركين فيها بالإضافة إلى تعزيز المهارات الفردية والجماعية وفقاً للمستجدات الحديثة في التدريبات العسكرية.// انتهى //17:35ت م0181