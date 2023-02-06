الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واستشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في النسخة الثانية من الحدث العالمي مؤتمر "ليب23" المقام في واجهة الرياض تحت شعار "نتكامل لمدن أذكى" ضمن جناح هيئة الحكومة الرقمية، إذ تستعرض الوزارة في المؤتمر، قطاعات المدن الذكية بالوزارة وجهودها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.وتتمثل قطاعات المدن الذكية التي سيتم استعراضها في (قطاع الإسكان والإدارة المجتمعية الذكية، والأنظمة الذكية للمحافظة على البيئة ومعالجة النفايات، وقطاع البنية التحتية والصيانة الذكية، وقطاع الإدارة الذكية للكوارث، والأنظمة الذكية لخدمات الإدارة ومشاركة السكان، وقطاع النقل الذكي، وقطاع الرقابة الذكية، وقطاع الأنظمة الذكية لإدارة الأراضي والأصول، وقطاع الأنظمة الذكية لتحسين المشهد الحضري والتخطيط العمراني).كما ستستعرض الوزارة خلال مشاركتها أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في خدماتها مع شركائها من أمانات المناطق الكبرى على مستوى المملكة، وآليات توظيفها لتسهيل أعمالها بما يسهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات، ورفع مستوى جودة حياة ساكني مدن المملكة وزوارها.يذكر أن مشاركة الوزارة ستشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات المحلية والعالمية التي تعزز جودة عمل قطاعات المدن الذكية والتقنيات المستخدمة في خدماتها، كما سيتم في المعرض إطلاق تقنية جديدة في القطاع السكني وهي تقنية "ميتافيرس" التي تقدم تجربة مختلفة للمستفيدين، وتعتمد على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المساهمة في تحقيق التكامل التقني مع مختلف الجهات ذات العلاقة بين مختلف القطاعات على مستوى المملكة.// انتهى //17:43ت م0183