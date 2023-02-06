مكة المكرمة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسقدَّمت رابطة العالم الإسلامي العزاء والمواساة للشعبين السوري والتركي، ولذوي الضحايا والمصابين، جراء كارثة الزلزال المؤسفة.وأعرب معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن التضامن الكامل مع الشعبين في هذا المصاب الكبير، سائلاً المولى سبحانه أن يتغمّد المتوفَّينَ بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //17:51ت م0184