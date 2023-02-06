الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسوقعت مجموعة "روشن"، المُطوِّر العقاري الوطني, مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، وذلك خلال حفل "تراحم" السنوي الذي أقيم بالرياض أمس.ومثل "تراحم" الأمين العام الدكتور صقر القرني، ومن "روشن" المدير العام التنفيذي للتسويق المهندس وسيم الخشان, حيث سيبحث الطرفان فرص التعاون في مجالات التنمية المجتمعية لمستفيدي "تراحم" من رعاية تشمل مشاريع التدريب الفني والمهني والبرامج التطويرية، كبحث فرص التدريب والدعم لتطوير مهارات النزلاء الحرفية، والتعاون مع برامجهم التنموية والاجتماعية، إلى جانب فرص تدريب وتطوير مهارات أبناء النزلاء المهنية.وأوضحت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بمجموعة روشن غادة الرميان, أن هذه المبادرة والعديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها روشن تعد الدافع الرئيس لإطلاق برنامج "يحييك" الهادف إلى تحويل المسؤولية الاجتماعية من عمل مؤسسي إلى ثقافة اجتماعية على مستوى المملكة.من جهته عد الأمين العام لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم الدكتور صقر القرني, توقيع هذه الاتفاقية تحولًا مهمًا في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تقيمها "تراحم" مع العديد من الجهات في القطاعات المختلفة من أجل تنفيذ برامجها الإستراتيجية المتوائمة مع روية المملكة 2030م".وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات برنامج "يحييك" لعقد الشراكات والتعاونات مع القطاعات والمؤسسات التنموية المختلفة وذلك لخلق وتنفيذ ودعم المبادرات ذات الأثر المستدام على المجتمع بالتوافق مع إستراتيجية مجموعة روشن، ووفقاً لمستهداف المملكة في رؤية 2030.// انتهى //18:01ت م0185