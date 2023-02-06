الباحة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ضمن جولته على محافظات القطاع التهامي اليوم، موقع قرية الخُليف الأثرية الواقعة على طريق قلوة - الحجرة.واستمع سموه إلى شرح عن القرية التي تعد إحدى أقدم القرى الأثرية في المنطقة والمتميزة بنمطها المعماري البديع المعتمد على الحجر المحلي "الصلد"، المطرز بالأقواس والجص الأحمر الذي لا تزال بعض أجزائه قائمة إلى وقتنا الحاضر، حيث اطلع سموه على القرية وما تحتويه من حصون ونقوش تاريخية.وشاهد خلال زيارته للقرية المشاريع البلدية المنفذة والجاري تنفيذها بالقطاع التهامي, مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أوضح فيه استمرار مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة ودرء أخطار السيول وتحسين المداخل وحدائق وساحات وملاعب ومباني بلدية ومرافق وتسوير مقابر والتخلص من النفايات وتحسين الأسواق الشعبية بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال.كما شاهد سموه عرضاً عن مشاريع الإسكان بمحافظتي قلوة والحجرة استعرض خلالها مساعد مدير فرع شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس حامد العامري المشاريع المتضمنة مشروع حبس فضيلة, ومشروع طريق الرميضة, ومشروع حبس المجوبة, حيث شملت 1298 منتج أرض, و 65 مرفق خدمات, وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 71 مليون ريال .فيما وجّه سموه مدير شركة كهرباء الباحة بسرعة إطلاق التيار الكهربائي لمخطط مشروع طريق الرميضة إطلالة الوادي, وفيما يخص مشروع مخطط أنوار الحجرة فيتم إطلاق التيار الكهربائي خلال هذا العام 1444 هـ، مع توجيه سموه لغرفة عمليات متابعة المشاريع بالإمارة بمتابعة تنفيذ هذا التوجيه على وجه السرعة لخدمة المواطنين بأسرع وقت .وفي ختام الزيارة تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية من أمين الباحة بهذه المناسبة.// انتهى //18:03ت م0186