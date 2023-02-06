الطائف 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس واسحقق المتدرب خالد الدوسري المركز الأول في سباق اختراق الضاحية الذي نظمته الكلية التقنية للبنين بالطائف للعام الثاني على التوالي وتحت إشراف مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة .وشارك في السباق مايقارب 200 متدرب من المعهد الثانوي الصناعي وكلية السياحة و الفندقة والكلية التقنية بالطائف .فيما تم تكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى وأعضاء لجنة التحكيم والقطاعات الأمنية و الخدمية و الصحية المشاركة.// انتهى //18:04ت م0188