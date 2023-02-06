رياضي / الدوسري يحقق المركز الأول في سباق اختراق الضاحية بالطائف
الاثنين 1444/7/15 هـ الموافق 2023/02/06 م واس
الطائف 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس واس
حقق المتدرب خالد الدوسري المركز الأول في سباق اختراق الضاحية الذي نظمته الكلية التقنية للبنين بالطائف للعام الثاني على التوالي وتحت إشراف مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة .
وشارك في السباق مايقارب 200 متدرب من المعهد الثانوي الصناعي وكلية السياحة و الفندقة والكلية التقنية بالطائف .
فيما تم تكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى وأعضاء لجنة التحكيم والقطاعات الأمنية و الخدمية و الصحية المشاركة.
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18:04ت م
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