الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:30ت م0199