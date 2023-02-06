بانكوك 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى للسنة النبوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام بمملكة تايلند، وتستمر لمدة يومين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تايلند عبدالرحمن السحيباني، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد العنزي، وممثل وزارة الثقافة التايلندية شايا بول سوك يام، وأمين المجلس الإسلامي اللواء سورين بالاري، وممثل شيخ الإسلام ارون بونشوم.وأوضح السفير السحيباني خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة , أن المسابقة الكبرى للسنة النبوية في مملكة تايلند الصديقة، تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية، ودورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي، مقدماً شكره للحكومة التايلندية، والجهات ذات العلاقة التي سهلت إقامة هذه المسابقة، ولمجلس شيخ الإسلام، والمجلس الإسلامي المركزي.ويأتي تنظيم هذه التصفيات ضمن برامج وأنشطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المختلفة لخدمة الدين الإسلامي في مختلف بلدان العالم، ومسلمي تايلاند على وجه الخصوص.يذكر أن التصفيات الأولية للمسابقة على المستوى الوطني أقيمت خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2023م في بانكوك، ويبلغ مجموع جوائزها بـ1.950.000 مليون بات.// انتهى //18:39ت م0202