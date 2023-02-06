الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسوقّعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي "ليب 23" اتفاقية مبادرة تسجيل شركات قطاع الاتصالات والتقنية في منصة مكافآت الثغرات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال باقات مجانية مخصصة، بجانب تحفيز الشركات الكبرى على الانضمام لها.ومثّل الهيئة في التوقيع مدير مركز عمليات الأمن السيبراني المهندس فهد الدريبي، فيما مثّل الاتحاد مدير تطوير الأعمال خالد السليم.وشمل برنامج الاتفاقية عقد جلسة حوارية ناقشت أهمية حماية المنتجات التقنية واكتشاف وإغلاق الثغرات البرمجية، بجانب التعريف بالمنصة والمزايا التي تقدمها.وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية على المستوى الوطني، ودعم الرقابة التنظيمية، والإسهام في تأمين وحماية المواقع والبرامج الرقمية لمقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب دعم القدرات الفنية للباحثين السيبرانيين وتطوير خبراتهم بتوفير الفرص المتعددة لصقلها مقابل مكافآت نقدية لهم.وأشارت إلى أن منصة مكافآت الثغرات تعد منصة وطنية تربط المنشآت والشركات بالباحثين الأمنيين، للكشف عن الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية الخاصة بها، والتقليل من التهديدات المحتملة.ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن إطار الجهود الوطنية التكاملية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع مستوى نضج الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بجانب حماية المستخدمين وتوفير الحماية من المحتوى الضار، وضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية لهم، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمة في القطاع.// انتهى //18:42ت م0203