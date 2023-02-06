رادس 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسبدأ المنتخب السعودي لألعاب القوى البارلمبي لذوي الإعاقة مشاركته اليوم في منافسات الدورة الـ17 للملتقى الدولي لألعاب القوى الجائزة الكبرى، بتونس المؤهلة لبطولة العالم بمشاركة حوالي 300 رياضي يمثلون 19 بلداً، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن على الصقر وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى تونس.وتضم قالئمة الأخضر 7 لاعبين، و 5 أخصائيين للطواقم الطبية، بحسب ما أوضحه لوكالة الأنباء السعودية رئيس وفد بعثة المنتخب السعودي عبدالرحمن بن محمد الشعيلان.وأكد الشعيلان أن الهدف من المشاركة في هذه البطولة هو المشاركة في بطولة العالم في باريس الصيف المقبل، مشيراً إلى أن هذه البطولات تتيح الفرصة للاعبين الاحتكاك بلاعبين عالميين, الأمر الذي يضمن منافسة قوية تعود بالنفع على عناصر المنتخب السعودي، لاكتساب مزيداً من الخبرة والتحضير لمختلف الاستحقاقات المقبلة.// انتهى //