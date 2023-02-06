نجران 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسيشهد مهرجان العسل الأول بمنطقة نجران، الذي ينظمه مركز بئر عسكر بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، والمقامة فعالياته بمركز الأمير مشعل للفعاليات والمؤتمرات، إقبالاً واسعاً من الزّوار .وتتضمن فعاليات المهرجان عرض أنواع العسل للنحالين مثل السدر والسمرة والشوكة والطلح؛ ويهدف إلى تسويق منتجاتهم من العسل، وتثقيفهم بتحسين طرق التعبئة والعرض لمنتجاتهم، كما أن المهرجان فرصة لتعريف الزوّار بمختلف أنواع منتجات النحل .يذكر أن المهرجان يفتح أبوابه للزوّار يومياً من الساعة الـ 4 عصراً حتى الساعة الـ 10 مساءً .// انتهى //18:55ت م0206