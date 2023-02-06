الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسعُقدت اليوم، ضمن فعاليات المؤتمر التقني الدولي "ليب23"، جلسة حوارية بعنوان "الطريق إلى الاقتصاد الرقمي الدولي من خلال الابتكار-سد الفجوات الرقمية وكسر الحواجز"، شارك فيها وزير الاتصالات بجمهورية غانا أورسولا أوسو، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان سعيد المعولي، ووزير الرقمية وريادة الأعمال بالأردن المهندس أحمد الهناندة، ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الدكتور عيسى إبراهيم، وأدارها الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.وسلط وزير الرقمية وريادة الأعمال بالأردن خلال الجلسة، الضوء على التغيرات التي حدثت في المجال التقني، ومجال تنمية المهارات الرقمية وإرساء بنية رقمية متقدمة، لتوفير البيئة اللازمة والداعمة لرياديي الأعمال والشركات الناشئة.من جهته، تطرق ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان إلى التطور الذي تشهده قطاعات الاتصالات، مؤكداً أهمية الرقمنة نحو المستقبل لإسهاماتها في الانتقال بالخدمات إلى مستويات أكثر تقدمًا.بدوره نوّه وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري، بأهمية مؤتمر ليب كونه نافذة لتحقيق الطموحات والآمال التي تضطلع دول المنظمة إلى تحقيقها.// انتهى //19:08ت م0207