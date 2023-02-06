جدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مكتبه اليوم، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات المتعددة الأطراف السفير عمار حجازي .وبحث الجانبان التصعيد الخطير في وتيرة الجرائم والمجازر والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لاسيّما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حرمة المسجد الأقصى المبارك وعلى مدينة القدس، والتي تسعى من خلالها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي إلى توسيع نظامها الاستعماري على أرض دولة فلسطين، مستخدمة أدوات القمع والقتل والتمييز العنصري.كما ناقش الطرفان الجهود التي تضطلع بها منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.وجدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التزام المنظمة بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة بما في ذلك تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف ، مؤكدًا أن قضية فلسطين والقدس الشريف تمثل القضية المركزية وتحتل صدارة أولويات وتحركات منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //19:08ت م0208