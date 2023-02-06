الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسدشنت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي أول مراحل استراتيجية التحول الرقمي للجامعة التي تم الإعلان عنها ضمن أعمال ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL2023"، بهدف تسريع العملية التعليمية بما يتواءم مع احتياجات القرن الـ21، والتوسّع في التعليم والعملية التعليمية، وزيادة الكفاءة والفعالية لها، إضافة إلى رفع رضا المستفيدين.وأكدت الدكتورة الصفدي أهمية الاستراتيجة في تحفيز وتشجيع الطلاب على التعلّم من خلال التعليم التفاعلي المقدم، والتعليم التطبيقي الافتراضي الذي يرفع جاهزية مخرجات الجامعة لسوق العمل، مبينةً أن الاستراتيجية حرصت على تخصيص التعليم ليلبي الاحتياجات الفردية، كما ركزت على التعليم المتنقل الذي يضمن الوصول إلى جميع شرائح المجتمع.وتتمثّل استراتيجية التحول في توفير تجربة تعليم وتعلّم متميزة تتناسب مع تطلعات وتوقعات المستفيدين، وتحسين جودة مخرجات التعليم من خلال تعزيز التفاعل والتجربة، والتوسّع في توظيف التقنية لخدمة المجتمع والبحث العلمي، ودعم وتمكين اتخاذ القرار وتبسيط وتحديث العمليات الإدارية.وتوفر الاستراتيجة إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات في أي وقت ومن أي مكان عبر العديد من القنوات، مع التأكيد على التميز في جودة الخدمات المقدمة، وإتاحة منصة للدخول الموحّد، وتقديم البيانات والخدمات بمثوقية عالية، إضافة إلى التكامل بين جميع الخدمات الإلكترونية والبيانات.يذكر أنه من المتوقع أن تؤثر الاستراتيجية على تحسين وتعظيم مخرجات التعليم عبر زيادة معدلات الخريجين بنسبة 25%، وتحسين جودة المخرجات بنسبة 10%، وتسريع العملية التعليمة بشكل يتراوح ما بين 40 – 60%، ورفع كفاءة الإنفاق بنسبة 24% والكفاءة الإنتاجية بنسبة 25%، وزيادة في القدرة الاستيعابية للجامعة بنسبة تصل إلى 60%، إضافة إلى رفع رضا المستفيدين من خلال موثوقية وتوافر الخدمات الرقمية بنسبة 99%، وتقليل فرص أيام الأعطال التقنية بنسبة 90%.// انتهى //19:09ت م0209