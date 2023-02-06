الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسوقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع شركة (راك سبيس تكنولوجي) بهدف بحث سبل تصميم مركز الخبرة السحابي وإنشائه وتشغيله بما يسهم في توسيع نطاق تشغيل الخدمات وتحسينها وتطويرها ويتوافق مع سحابة سدايا.جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثانية لمؤتمر ليب23 كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.ومثل "سدايا" في التوقيع مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للتقنيات الرقمية المهندس وليد الغامدي، وعن الشركة الرئيس التنفيذي عمار مالتيرا.وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث تطوير سحابة سدايا وتحسينها لرفع مساهمتها في أهداف رؤية 2030 ، وتطوير منصة الإدارة السحابية لتقديم واجهة موحدة لمختلف مصادر البيانات لاستعراض عمليات الخدمات المشتركة.// انتهى //19:09ت م0210