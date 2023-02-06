الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسوقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع شركة "سيسكو"؛ بهدف الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثانية لمؤتمر "ليب 23"، كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.ومثّل "سدايا" في التوقيع مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للتقنيات الرقمية المهندس وليد الغامدي، وعن الشركة العضو المنتدب في المملكة سلمان فقيه.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الشبكات الواسعة الافتراضية بما في ذلك النشر والتنفيذ ونقل المعرفة وبناء الخبرات الوطنية، ومناقشة المبادرات المحتملة والحالية المتعلقة بإطار خدمات الوصول الآمن ((SASE، والمبادرات المحتملة في المملكة بين الطرفين في ظل أهداف سدايا المتمثلة في دعم ريادة المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.// انتهى //19:11ت م0211