القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأعربت مصر عن خالص تعازيها وتضامنها لدولتي سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما، وعدد من دول منطقة شرق المتوسط.وأكدت مصر في بيانٍ لوزارة الخارجية اليوم، استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة، معربة عن مواساتها لأسر الضحايا والشعبين السوري والتركي في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:47ت م0212