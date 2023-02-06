الرباط 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بالرباط اليوم، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أسويدات.وبحث الجانبان مستجدات الشراكة الثنائية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، خصوصاً في إطار احتفالية نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023.وأكد الدكتور المالك خلال اللقاء، حرص المنظمة على إنجاح ودعم جميع المشاريع والأنشطة المتنوعة المقررة خلال هذه الاحتفالية، مشيرا إلى أن الإيسيسكو تهدف من خلال برنامجها لعواصم الثقافة إلى إظهار الصورة الحقيقية لهذه المدن وتراثها وتاريخها.كما تم استعراض حزمة البرامج والمشاريع المقترحة من الجانبين للتعاون خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة التنسيق لوضع الخطط التنفيذية للبرامج والمشاريع والأنشطة التي تم الاتفاق بشأنها.// انتهى //19:52ت م0215