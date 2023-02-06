بغداد 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور العراق حالياً.وأوضح بيان لمكتب السوداني أن الجانبين اتفقا على إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات .وأضاف البيان أن اللقاء أكّد على تعزيز واستمرار التواصل والتنسيق المعلوماتي بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف.// انتهى //20:05ت م0217