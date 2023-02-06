الرباط 15 رجب 1444 هـ الموافق 6 فبراير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.1 %، عند 10.325,32 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24% ليستقر عند 830,06 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.02% بمجموع 787,56 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.26% بمجموع 9.509,68 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 46 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 540 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:27ت م0219