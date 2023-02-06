إسلام آباد 15 رجب 1444 هـ الموافق 6 فبراير 2023 م واسأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف-اليوم- إرسال فرق تضم أطباء ومسعفين وعمال إنقاذ إلى تركيا؛ للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ الجارية في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.وأوضح - في بيان- أن باكستان سترسل- أيضاً- طائرة تحمل أدوية ومواد إغاثة إلى تركيا.وقبل ذلك أجرى شهباز شريف اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيه وقوف باكستان مع الحكومة والشعب التركي، واستعدادها لتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال.//انتهى//20:28ت م0220