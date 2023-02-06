الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسيسعى فريق الهلال إلى بلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه عندما يلتقي فلامنغو البرازيلي في مدينة طنجة المغربية غداً الثلاثاء، بعد مشاركتين سابقتين حقق فيها المركز الرابع في عامي 2019 و2021.وتمكن الهلال من بلوغ ربع نهائي البطولة بعد تجاوزه الوداد البيضاوي المضيف بركلات الترجيح 5 - 3 ، بعد أن أنتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما .وبلغ الهلال الدور نصف النهائي للمرة الأولى عام 2019 في قطر وخسر أمام فلامنغو 1 - 3 بعد أن تقدم عليه بهدف سالم الدوسري قبل أن يتلقى ثلاثية في الشوط الثاني، وعام 2021 في الإمارات أمام تشلسي الإنجليزي 0 - 1 بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو.وسبق لفريقين آسيويين أن بلغا نهائي هذه البطولة وهما كاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي وخسر كلاهما أمام ريال مدريد الإسباني في 2016 و2018 توالياً.بدوره يسعى فلامنغو إلى أن يصبح ثالث فريق برازيلي يبلغ النهائي في آخر أربع نسخ، بعد خسارته أمام ليفربول الإنجليزي 0 - 1 بعد التمديد في 2019 وسقوط بالميراس أمام تشلسي الإنكليزي 1 - 2 بعد التمديد في النسخة الأخيرة، علماً بأن آخر فريق من أميركا الجنوبية أحرز لقب هذه البطولة كان مواطنه كورينثيانز عام 2012، عندما بدأت هيمنة أوروبية شهدت تتويج أنديتها تسع مرات توالياً.وتوّج فلامنغو بطلاً لكأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية على حساب مواطنه أتلتيكو باراناينسي من دون أن يخسر أي مباراة وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ كورينثيانز قبل 10 سنوات.ويضم الفريق البرازيلي المهاجم بيدرو الذي توج هدافاً لكأس ليبرتادوريس برصيد 12 هدفاً بالإضافة إلى غابريال باربوسا صاحب هدف الفوز في نهائي المسابقة، بالإضافة إلى الدوليين السابقين دافيد لويز وايفرتون ريبيرو والأوروغوياني جورجيان دي أراسكاييتا.يذكر أن الفائز في هذه المواجهة يلتقي في النهائي المقرر في 11 الحالي الفائز في مباراة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا والأهلي المصري التي ستقام يوم الأربعاء في الرباط، في حين يلتقي الخاسران السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث.// انتهى //20:41ت م0222