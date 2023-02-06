جدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساستقبل صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة وأعضاء ولاعبي نادي الاتحاد بمناسبة تحقيقهم كأس السوبر السعودي.وهنَّأ سموُّ الأمير خالد الفيصل، الفريق بتحقيق الكأس، راجيًا لهم التوفيق.من جانبه، عبَّر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي, عن شكره لسموِّ الأمير خالد الفيصل على دعمه أندية المنطقة.// انتهى //21:04ت م0223