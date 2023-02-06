الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم فعاليات معرض السعودية الرقمية المشارك في المؤتمر التقني الدولي "ليب23" تحت شعار "وطنُ مُبْتَكِر لمستقبل طموح"، الذي يُعقد في مركز واجهة الرياض في الفترة بين 6 - 9 فبراير 2023م، بمشاركة كبرى الجهات الحكومية والخاصة، وشركات التقنية والاتصالات المحلية والدولية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والوزراء والمسؤولين والمختصين.ويشمل المعرض 12 ركناً تضم الصحة الرقمية، والتقنيات الأمنية، وتقنيات التعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والعمل والموارد البشرية، والتقنيات المالية، والمحاكم الافتراضية، والسياحة والثقافة، والمدن الذكية، والاقتصاد الرقمي، وركن ضيوف الرحمن ومنصة الإطلاقات.وشهد اليوم الأول من المعرض إطلاق 6 منتجات ومنصات رقمية جديدة، وتوقيع 12 اتفاقية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز تبني الحلول المبتكرة، بما يُسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز جودة الحياة.وأكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن مشاركة السعودية الرقمية هذا العام في مؤتمر "ليب23" تهدف إلى اغتنام الفرص وجذب الشراكات العالمية وتطوير مجالات التقنية، بما يسهم في إيجاد بيئة ابتكارية محفزة.وأشار الصويان، إلى أن معرض السعودية الرقمية سيسهم في نقل تجربة المملكة الرقمية إلى العالم، حيث يضم المنصات الحكومية، التي تتكامل لتقديم تجربة أفضل لجميع فئات المستفيدين، عبر مظلة واحدة تعطي كفاءة عالية وخدمات رقمية أفضل.وكان معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، قد أعلن خلال افتتاحه لمؤتمر "ليب" عن استثمارات تزيد على 9 مليارات دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزًا لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أن هذه الاستثمارات الضخمة جاءت بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمكينه لقطاع التقنية الذي يُعد من القطاعات الواعدة التي تشهد دعمًا غير مسبوق.يذكر أن السعودية الرقمية هي إحدى مبادرات هيئة الحكومة الرقمية، التي تهدف إلى استعراض مسيرة التحول الرقمي في المملكة، إضافة إلى إبراز الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية للمستفيدين، وتسليط الضوء على قصص النجاح في التحول الرقمي الحكومي.// انتهى //21:54ت م0232