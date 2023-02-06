باريس 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسالتقى صاحبُ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية - اليوم- في مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس، رئيسَ اللجنة المنظمة للأولمبياد توني إستانغيه.واطَّلَعَ سموُّه - خلال اللقاء- على الاستعدادات والجوانب المتعلقة بالأولمبياد الصيفي المقبل، بحضور الأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، قبل أن يتوج سموُّه في وقتٍ لاحق اليوم أبطال الجودو والفائزين في بطولة "باريس جراند سلام".يذكر أن الأولمبياد سيقام انطلاقاً من 26 يوليو حتى الحادي عشر من أغسطس للعام 2024م، وهي المرة الثالثة في تاريخ باريس التي تستضيف الأولمبياد الصيفي بعد استضافتها أولمبيادي 1900م و 1924م.وتصادف هذه الألعاب الذكرى السنوية المئوية لألعاب 1924، حيث ستصبح باريس ثاني مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية ثلاث مرات بعد لندن (1908 و1948 و2012م) حيث قدَّمت العاصمة الفرنسية ترشيحها رسميًّا في 23 يونيو 2015م، وأعلن تسميتها لاستضافة الأولمبياد عام 2017م.// انتهى //21:58ت م0233