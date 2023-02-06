الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسقدمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المؤتمر التقني الدولي LEAP23 تجربة لأسرع واي فاي بالعالم Wi-Fi 6E، عبر مقارنات تفاعلية حية لقياس سرعات الاتصال بالإنترنت ومقارنتها مع الجيل السابق من تقنية الـ WiFi ، بالشراكة مع شركتي موبايلي و Cisco؛ بما يعكس ريادة المملكة في الاتصالات الراديوية وتمكينها لأحدث التقنيات اللاسلكية، حيث تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لـتقنية WiFi .وأوضحت الهيئة أن تجربة الاتصال بالجيل الحديث من هذه التقنية Wi-Fi 6E تصل إلى 2.4 جيجابت/ثانية، وبسرعة تتجاوز (6) أضعاف الجيل السابق من تقنيات الـواي فاي.يأتي تفعيل هذه التقنية ضمن إطار دور الهيئة كمنظم رقمي لقطاع الاتصالات والتقنية، حيث تسعى عبر تنظيم الشبكات اللاسلكية المحلية WLAN لتمكين انتشار أحدث تقنيات الـ "WiFi" في المملكة، وتعزيز تبني التقنيات الرقمية الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء.يذكر أن المملكة دشنت الجيل الأحدث من تقنيات "Wi-Fi 6E" في النسخة الأولى من مؤتمر LEAP22 العالمي لتعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي وتدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة، حيث يتوقع أن تتضاعف مساهمة تقنيات الواي فاي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف إسهامها الحالي.// انتهى //22:00ت م0234