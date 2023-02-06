تبوك 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسنفَّذت شركة البحر الأحمر الدولية، الشركة المطورة لاثنيْن من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – "البحر الأحمر" و"أمالا" – أول عملية ناجحة من نوعها في المملكة لنقل نخيل الدوم الضخمة إلى وجهتها المستدامة وإعادة زراعتها هناك.وتتماشى العملية بشكلٍ وثيق مع الأهداف الوطنية لمبادرة السعودية الخضراء، مع سعي الشركة إلى تقليل الاعتماد المفرط على استيراد الأنواع غير المحلية من النباتات.يذكر أن التركيب البنيوي لنخيل الدوم المعمرة يمثل تحدياً كبيراً أمام "البحر الأحمر الدولية" لدى اعتماد هذا النوع من الشجر المحلي ضمن مخططات تصاميم المسطحات الخضراء لوجهتها المتجددة؛ نظراً لصعوبة اقتلاع جذورها الوتدية من مكانها ونقلها وإعادة غرسها بأمان.وخصَّصَت الشركةُ فريقَ عملٍ كاملاً للإشراف على دراسة اختبار وتطوير منهجيات مصممة خصيصاً لنقل نخيل الدوم؛لضمان سلامة الجذور، ونقل أكبر قدر من التربة المحيطة بها.// انتهى //22:01ت م0235