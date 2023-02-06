الكويت 15 رجب 1444 هـ الموافق 6 فبراير 2023 م واستوج فريق العربي بلقب بطولة كأس سموِّ وليِّ العهد الكويتي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، بعد تغلُّبه على نظيره فريق السالمية بركلات الترجيح (4 - 1) بعد التعادل بهدفين لمثلهما، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على إستاد جابر الدولي.وكان السالمية قد تقدَّم أولاً عن طريق لاعبه كارلوس ريفاس في الدقيقة الـ 27، قبل أن يتعادل العربي في آخر دقائق المباراة عند الدقيقة الـ 89، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي عاد فيها السالمية ليتقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 100، إلا أن العربي استطاع إداراك التعادل مرة أخرى بعد 6 دقائق فقط، الأمر الذي اتجه بالمباراة إلى ركلات الترجيح، التي حسمها العربي أخيراً بتسجيله أربع ركلات مقابل ركلة واحدة للسالمية.وبهذه النتيجة حصد العربي لقبه التاسع معادلاً الرقم القياسي للكويت والقادسية، مقابل لقبين للسالمية ولقب وحيد لكاظمة.//انتهى//22:06ت م0236