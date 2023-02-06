جازان 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسقام وفد أمناء مجالس المناطق برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشوؤن المناطق محمد بن سلمان الجريوي - اليوم- بزيارة لمقر هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان.وفي مستهل الزيارة قدَّم مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد ، عرضًا وافيًا عن إنجازات وجهود الهيئة لاستغلال الفرص الاستثمارية وتنمية السياحة الريفية والسياحة الصحية والسياحة الثقافية بالمحافظات الجبلية.وكان وفد أمناء مجالس المناطق قد قاموا أمس بزيارات مماثلة لعدد من المواقع الاستثمارية والصناعية والسياحية بالمنطقة، شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وميناء جازان الدولي بالمدينة، وشاطئ محافظة بيش السياحي ، ومقري قلعة الدوسرية والقرية التراثية بمدينة جيزان.وتأتي هذه الزيارة سعيًا لدعم الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وفقًا لأعلى معايير الجودة، وحرصًا على العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:10ت م0237