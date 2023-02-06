الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسنيابة عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل الإمارة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري - مساء اليوم- حفلَ سفارة جمهورية سيرلانكا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بفندق الإنتر كونتننتال.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة باكير محي الدين أمز ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل مدير الإدارة العامة لشؤون السلك الدبلوماسي السفير عبدالله الراشد، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:10ت م0238