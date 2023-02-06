الطائف 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسزار القنصل العام لجمهورية فرنسا بجدة كاثرين قرم كمون، جامعة الطائف مساء اليوم، التقى خلاله رئيسَ ‎الجامعة الدكتور يوسف عسيري.وبحثَ الجانبان - خلال الزيارة- فرصَ الشراكات التعليمية، وتقوية جسور التعاون بين القنصلية العامة وجامعة الطائف، حيث تهتم الجامعة بتعزيز مكانتها التعليمية والبحثية والمجتمعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، عبر برامج التعليم وبرامج التبادل الثقافي والبحث العلمي والدراسات العليا.واستمع القنصل إلى شرح مفصل عن أنظمة الجامعة الأكاديمية والتقنية، وسير العملية التعليمية بالجامعة، والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية، التي تحرص الجامعة من خلالها على مطابقة ما تقتضيه إستراتيجيات التعلّم الحديثة في ضوء رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:16ت م0239