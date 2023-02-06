جيزان 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسافتتح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني - اليوم - فعاليات المعرض الثاني للتوعية بالأمراض المنقولة بالنواقل تحت شعار "مجتمع واع بنواقل الأمراض"، الذي تنظمه كلية العلوم الطبية التطبيقية ممثلة بقسم تقنية المختبرات الطبية وبالتعاون مع وزارة الصحة وأمانة منطقة جازان وهيئة الصحة العامة "وقاية" ومركز وقاء، وذلك بمقر الكلية.وأكد معالي رئيس الجامعة أهمية المعرض في التوعية بنواقل الأمراض، وتفعيل دور الشراكة والتعاون بين الجامعة والجهات المعنية، منوِّهًا بدور الجامعة البحثي في هذا المجال، وما تضمنه من مشاركات وبرامج توعوية حول الأمراض المنقولة بالنواقل.وبيَّن عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أيمن بن محمد مدخلي، أن المعرض يهدف لاستعراض الجهود الكبيرة التي تُبذل من مختلف الجهات في مجال مكافحة نواقل الأمراض، ويسعى إلى نشر التوعية بين الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتعزيز مبدأ الصحة الواحدة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة بمكافحة نواقل الأمراض وجامعة جازان.// انتهى //22:29ت م0241