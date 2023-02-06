الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأعلنت أكاديمية طويق خلال المؤتمر التقني العالمي ليب 23 - اليوم- إطلاق أول أكاديمية في مجال الواقع المعزِّز والافتراضي (Metaverse) بالشراكة مع شركة Meta.وتضمَّنت الشراكة ثلاثة مسارات في الاكتشاف والتطوير والتدريب؛ بهدف التعريف بمفهوم Metaverse وتطوير المتدربين في اكتشاف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي ضمن برامج تدريبية مكثفة؛ لتأهيل الكوادر الوطنية بالتقنيات الحديثة والمطلوبة في سوق العمل, كما تم إتاحة التسجيل في برامج أكاديمية Metaverse عبر الرابط التالي: https://metaverse.tuwaiq.edu.sa.وأكدَ الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، أن الأكاديمية تعمل على تفعيل الشراكات مع كبرى الشركات العالمية؛ وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.// انتهى //22:30ت م0242