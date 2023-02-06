نجران 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسنظَّم ميدان فروسية نجران - اليوم- حفل سباقه الـ 16 للموسم الحالي، على الدعم المقدَّم من صاحبِ السموِّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بحضور وكيل الإمارة المكلَّف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وتكوَّن السباق من ستة أشواط، حيث خصص الشوط الأول لخيل الإنتاج مواليد 2019م "مفتوح" بمسافة 1400 متر، وحقق المركز الأول الجواد "بادرة أمل" للمالك إسطبل الحضن، وخصص الشوط الثاني لخيل الإنتاج "مفتوح" ومسافته 1400 متر، وحصل على المركز الأول الجواد "حفر الباطن" للمالك محمد عسكر الصقور، فيما خصص الشوط الثالث للخيل العربية "مفتوح" ومسافته 1400متر، وحصد المركز الأول الجواد "مرهق" للمالك مبارك حسن آل زعمان، بينما خصص الشوط الرابع لخيل الإنتاج (1-3) ومسافته 1400 متر، وحقق المركز الأول الجواد "السموال" للمالك إسطبل المنصورة.وللخيل المبتدئة إنتاج فقد خصص لها الشوط الخامس ومسافته 1400 متر، وحصل الجواد " بإذن الباري" للمالك حسن فارس آل منصور،على المركز الأول، في حين خصص الشوط السادس لـ "الكأس" للخيل مواليد 2020م "مفتوح" ومسافته 1400 متر، وحصد الجواد "رامبو" للمالك مهدي حسين آل شريان، المركز الأول.// انتهى //22:31ت م0243