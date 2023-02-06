تونس 15 رجب 1444 هـ الموافق 6 فبراير 2023 م واسأعلن الرئيس التونسي قيس سعيِّد، تقديم مساعدات عاجلة لسوريا وتركيا، جراء الزلازل المدمّرة في تركيا وسوريا.وأفاد بيان للرئاسة التونسية اليوم، أنه سيتم إرسال 14 طناً من المساعدات، تشمل الأغطية والطعام، بالإضافة إلى مشاركة الهلال الأحمر التونسي وفرق من الحماية المدنية ودعوة الأطباء الراغبين في التطوع إلى التوجُّه للمناطق المنكوبة؛ لمساعدة المتضرّرين.وعبَّرت تونس - في بيانها- عن تضامنها مع البلدين المنكوبين، واستعدادها لتقديم يد العون، والإسهام في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة، من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.//انتهى//22:42ت م0245