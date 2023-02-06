القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسخسر فريق الزمالك أمام مضيفه فاركو بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك عند 29 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد فاركو إلى 19 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //23:02ت م0251