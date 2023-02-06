روما 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسخيَّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة فيرونا مع ضيفه لاتسيو، في مباراة لعبت اليوم، لحساب المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وتقدم لاتسيو بهدف حمل توقيع الإسباني بيدرو رودريجيز في الثواني الأخيرة للشوط الأول، لكن البلجيكي سيريل نجونجي أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 51.وبهذه النتيجة رفع لاتسيو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، مقابل 14 نقطة لفيرونا في المركز الثالث من القاع.// انتهى //23:05ت م0253