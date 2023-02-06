الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأنهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مشاركتها في اليوم الأول للمؤتمر التقني الدولي "ليب 23"، الذي يستمر حتى التاسع من شهر فبراير الجاري، بإطلاق عددٍ من المشروعات وتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة في مجالات البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.وأطلقت (سدايا) خلال المؤتمر، البيئة التشريعية التجريبية للبيانات والخصوصية لتمكين ودعم أصحاب الحلول الابتكارية من تجربة واختبار نماذج الأعمال الرقمية في بيئة تجريبية آمنة، والحصول على الدعم اللازم من الجهة التنظيمية لضمان وجود الخصوصية كميزة تنافسية ضمن الخدمات والمنتجات التي تقدم للمستهلكين في المملكة.وتهدف (سدايا) من خلال البيئة التشريعية التجريبية إلى المساعدة على فهم أثر تبنّي التقنيات الناشئة على حقوق ومصالح الأفراد في المملكة وتقييمها، وبناء وتقييم الإطار التنظيمي العام لقطاع البيانات، داعيةً المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال إلى الانضمام إلى المبادرة عبر زيارة الرابط التالي: https://sandbox.sdaia.gov.sa/en/index.aspx.وفي سياق المؤتمر أعلنت (سدايا) عن تأسيس وإطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي؛ بهدف اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في الذكاء الاصطناعي، وبناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.ويمكن للطلبة الراغبين في المشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي التسجيل في المنافسة من خلال موقع بوابة "موهبة" على الموقع الالكتروني بدءًا من اليوم.كما وقعت (سدايا) 3 مذكرات تفاهم مع كل من ( مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وشركة سيسكو، وشركة راك سبيس تكنولوجي).وتوافد المشاركين في مؤتمر "ليب23" وزواره على جناح (سدايا) الذي يضم عدداً من البرامج والمبادرات التي أطلقتها، ولها دور في تعزيز ريادة المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعراض دورها كممكن تقني للجهات الحكومية في المملكة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:06ت م0254