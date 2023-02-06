القدس المحتلة 15 رجب 1444 هـ الموافق 6 فبراير 2023 م واسدانت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية - اليوم- اقتحام جيش الاحتلال الغاشم لأقسام سجن الدامون، والاعتداء على الأسرى الفلسطينيين الأطفال.وأكدت الهيئة -في بيان- أن قوات القمع التابعة لسجون الاحتلال اقتحمت غرف الأسرى الأطفال في سجن الدامون، وسحبت مقنياتهم الخاصة، وفرضت عقوبات جماعية عليهم، منها حرمانهم من الزيارات، وحولت غرفهم لزنازين مغلقة، في ظل البرد القارس.من جانبه، وثَّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال جيش الاحتلال - اليوم- نحو 25 فلسطينياً، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بعد اقتحام عدة مدن وبلدات فلسطينية.//انتهى//23:49ت م0258