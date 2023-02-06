الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسوقعت وزارة الثقافة ممثلة بوكالة الشراكات الوطنية والتطوير، اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر التقني العالمي (ليب) 2023 ضمن جناح السعودية الرقمية LEAP 23، والذي يُقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري، بمشاركة الشركات التقنية الأكثر ابتكاراً في العالم، إضافةً إلى صناديق الاستثمارات المحلية والعالمية ورجال الأعمال في الأسواق التقنية.ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان، فيما مثّل شركة ثقة الرئيس التنفيذي أيمن الفلاج.وتضمنت الاتفاقية تنفيذ مشروع تشاركي مع شركة ثقة لتطوير وصيانة وتشغيل منصة إلكترونية مرجعية لجميع الإجراءات والممارسات والأنشطة الثقافية، وحصر إصدار التراخيص والتصاريح الثقافية التي تندرج تحت مسؤولية الوزارة وتشمل جميع الهيئات الثقافية، لتكون هذه الخدمات والتراخيص والتصاريح في مكان واحد من خلال المنصة الإلكترونية للتراخيص والتصاريح الثقافية ("أبدع").وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير وتشغيل الخدمات الخاصة بمنظومة الثقافة التي تقدم للمستفيدين سواءً الممارسين الثقافيين أو المنشآت الثقافية بواسطة شركة ثقة.وتأتي الاتفاقية ضمن الشراكات التي تقودها وزارة الثقافة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ لتحسين عمليات التراخيص للأنشطة الثقافية وتطوير البنية التحتية للقطاع الثقافي.// انتهى //23:59ت م0259