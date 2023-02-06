جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسيرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة غداً، حفل "فرح جدة" 2023 م في دورته الـ 22 للاحتفاء بعرسان محافظة جدة، الذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، بقاعة ليلتي للمناسبات.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية زواج الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة أن الجمعية أسهمت منذ إنشائها في تزويج أكثر من 100 ألف شاب وفتاة، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، إلى جانب إعداد عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية قدمها نخبة من المختصين في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، رسمت لهم خارطة طريق لبدء حياة زوجية سعيدة ومستقرة قائمة على الود والرحمة، مقدماً شكره لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل على رعايته هذه المناسبة الاجتماعية الكبيرة التي ترسم السعادة والبسمة في نفوس أبناء وبنات محافظة جدة.من جانبه، أشار العضو المؤسّس للجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة سابقاً الشيخ عبد المحسن الخيال، إلى أن الجمعية تهدف عبر هذه المشاريع الاجتماعية إلى نشر ثقافة الزواج الميسَّر، ومشاركة العرسان فرحتهم، والدعوة إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات.// انتهى //00:05ت م0001