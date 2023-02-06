جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظات جدة ورابغ وبحرة والليث بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مركز الشعيبة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة من صباح اليوم، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساء.// انتهى //00:06ت م0002