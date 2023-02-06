الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسبشراكة سعودية صينية بين Camel lab و WEO Technology، أعلنت الشركتين خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر LEAP23 إطلاقهما لتطبيق "هكتار" أحدث تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثرها تنافسية على الإطلاق، حيث يجمع العديد من المزايا التي تعزز من مستوى تنافسيته مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المهمة.ويتميز تطبيق "هكتار" بأنه قابل للعمل في جميع مناطق العالم؛ وبسهولة التسجيل، إما عن طريق رقم الجوال، أو الفيس بوك، أو قوقل، أو من خلال أبل.ويجمع تطبيق "هكتار" مزايا أغلب التطبيقات الموجودة في مجالات البث، ونشر الصور ومقاطع الفيديو والنصوص التحريرية، ومشاهدة المحتوى بأشكاله المتعددة ونشره على الخريطة، إضافة إلى تقديم الدعم والهدايا لصانعي المحتوى، وإتاحة مساحات صوتية ومرئية، وتوفر مكانًا يحوي الأحداث الجديدة والمتداولة، والحملات المبتكرة، والفيديوهات الحصرية، والاقتراب من العديد من المشاهير المؤثرين والمبدعين، ما يجعل منه مُنافسًا مُحتملًا لأهم التطبيقات الموجودة في عالم اليوم.ويُعد "هكتار" بديلًا آمنًا يوفر عددًا كبيرًا من المميزات في تطبيق واحد بمستوى عال من الأمان، بل وتتيح فرصة تحقيق ربح عن طريق الدعم من المتابعين والداعمين، حيث تجمع المنصة المتعة والمعرفة، فهي تتيح الاطلاع على ما يقدمه الآخرون من محتوى، فضلًا عن تزويد المتابع بدرجات مهمة من الثقافة العامة التي تميز الفرد عن الآخرين، حيث سيتمكن المستخدمون من التعبير عن ذواتهم، ومشاركة تجاربهم، وكذلك الاطلاع على أحدث مضامين المحتوى المطروح في وسائل التواصل الاجتماعي، وأخبار المشاهير والترفيه والأخبار العاجلة.وسيتمكن مستخدمو "هكتار" من تحميل تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد من متجري "جوجل بلاي" لهواتف أندرويد، و"آب ستور" لهواتف آيفون.// انتهى //00:13ت م0003