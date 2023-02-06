واشنطن 15 رجب 1444 هـ الموافق 6 فبراير 2023 م واستهيب سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بجميع المواطنين عدم التعامل مع الاتصالات وعمليات الاحتيال المالية التي تنتحل صفة السفارة وموظفيها.وأكدت السفارة - في بيان صحفي اليوم- أنه إلحاقاً لما سبق نشره من السفارة بواشنطن ونظراً لما تم رصده من حالات احتيال متكررة تعرض لها مواطنون سعوديون من خلال اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين ينتحلون شخصية موظفين في السفارة مستخدمين برامج إلكترونية تظهر بأن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن أو رقم الملحقية الثقافية في واشنطن أو عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين التابعة للسفارة ويطالبون المواطنين بتحويل مبالغ مالية، وأنه في حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم، كما أكد بيان السفارة أهمية عدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة وتجاهلها وعدم تحويل أي مبلغ مالي لهم، وأنها تعمل مع الجهات المسؤولة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقيق في هذه المحاولات وحماية حقوق المواطنين.وعلى ضوء ذلك أكدَ سموُّ الأميرِ مصعب بن محمد فهد، نائب سموِّ سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة - في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية -أهميةَ أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع هذه الاتصالات، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة فور ورودها، مشيرًا إلى أن سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية لا تطلب تحويل مبالغ مالية من المواطنين.ودعا من المواطنين في حال اشتباههم بأي اتصالات أو مراسلات من أرقام أو عناوين السفارة أو الملحقية الثقافية التواصل مع السفارة سواء عبر هواتف السفارة أم البريد الإلكتروني للتثبت من صحة ما وردهم.// انتهى //00:18ت م0004