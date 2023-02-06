الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأعلنت شركة MENA Communication وشركة الاتصالات السعودية stc ، عن إطلاق تطبيق بيم "Beem"، للتراسل الفوري، خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر LEAP2023، أحد أكبر المؤتمرات التقنية الدولية التي تُعقد في العاصمة الرياض.ويأتي إطلاق التطبيق تتويجًا ً لشراكة سعودية صينية ممثلةً في شركة STC وشركة Mena communication ، حيث يُعد "Beem" تطبيقًا منافسًا للتراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخدمات الأعمال.ويقدم تطبيق بيم تجربة التراسل الفوري الغنية بالمميزات وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية الشخصية والجماعية عالية الجودة ويدعم إضافة فلاتر الفيديو المتقدمة والرائجة، ويتميز تطبيق بيم بميزة إنشاء الملصقات "الستكرات" بضغطة واحدة من داخل التطبيق، والتفاعل بالرسائل لتمكين مستخدمي بيم من التعبير عن أنفسهم بسهولة وبطريقة إبداعية ومرحة.كما يقدم بيم أدوات فريدة للأعمال وفرق العمل، بتوفيره خاصية ال "درايف" وهي عبارة عن حزمة تطبيقات مكتبية متكاملة "أوفس" بدعم ملفات النصوص، الجداول والعروض مع إمكانية تحرير الملفات والعمل الجماعي عليها بشكل مباشر. بالإضافة إلى خاصية اجتماعات الفيديو وجدولتها بدعم يصل إلى 150 مستخدم في نفس الوقت. كما يقدم بيم أيضاً خاصيتي إدارة المهام المشتركة والتقويم المتزامن والذي يدعم الارتباط بالتطبيقات الخارجية.وسيتمكن مستخدمو Beem من تحميل تطبيق المراسلة الجديد من متجري "جوجل بلاي" لهواتف أندرويد، و"آب ستور" لهواتف آيفون، كما يوفر نسختي "الوندوز" و"الماك" المكتبية.// انتهى //00:20ت م0005