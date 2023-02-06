جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تقيم بوابة الدرعية، غداً الأربعاء، محاضرة بعنوان "الإمام"، يلقيها مدير إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي في البوابة الدكتور بدران الحنيحن، وذلك بمقر النادي الأدبي الثقافي في جدة.وتأتي المحاضرة ضمن جهود بوابة الدرعية المستمرة في تعزيز وترسيخ تاريخ الدولة السعودية الأولى.بدوره دعا نادي جدة الأدبي المهتمين من الأدباء والمثقفين والعامة لإثراء المحاضرة التي تبدأ الساعة 8:30 مساء، بالحضور والمشاركة.// انتهى //00:41ت م0007