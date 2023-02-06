الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسأبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وشركة لينوفو العالمية للتقنية أمس، مذكرة تفاهم، لإنشاء مركز لينوفو للإبداع والابتكار بالمملكة، الذي يُعدّ أول مركز ابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، وذلك على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي "ليب23" المقام في الرياض.وبموجب الشراكة، ستتعاون المدينة وشركة لينوفو لتطوير أكبر مجموعة حوسبة عالية الأداء وأكثرها استدامة، وذلك بهدف تسريع البحث والتطوير والتسويق للحلول المُتعلقة بقطاعات متعددة مثل: علم الجينوم، وتفسير صور الأقمار الصناعية، والبيئة، والطاقة النظيفة.ووقَّع المذكرة على هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني (LEAP)، نائب رئيس المدينة لقطاع التحول الرقمي حكيم بن صالح الصقري، ورئيس لينوفو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جيوفاني دي فيليبو، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.وبهذه المناسبة أكد الصقري، أن الشراكة مع شركة لينوفو ستُساعد على استكشاف الفُرص لتحديد الحلول التقنية الخاصة بالقطاع ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك التعاون لإنشاء منصة حاضنة التقنية وتطويرها، وتبادل الخبرات، ومنهجيات تطوير الأعمال.من جهته، قال جيوفاني دي فيليبو: "يدل النمو السريع للرقمنة في المملكة أننا على مشارف عصرٍ جديدٍ، وهذا يتطلب أن تؤدي التقنية والابتكار دوراً حاسماً في وضع أساس وإطار عمل جديد للمستقبل، حيث ستؤدي لينوفو دوراً رئيساً في دعم الابتكار والتطوير، لدفع التحول الرقمي في المملكة بما يُحقق رؤية 2030، ونتطلع إلى الشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تقديم التوجيه والإرشاد والدعم في مجالات التحدي الرئيسة".وستُوفر المدينة بموجب مذكرة التفاهم التسهيلات لشركة لينوفو في برج الابتكار، وإتاحة الوصول إلى المختبرات الوطنية للأقسام والمراكز والشركات التي تتطلب أعمالها اختبار وتطوير النماذج الأولية، وكذلك تسهيل خدمات أعضاء هيئة التدريس والباحثين التي قد تتطلبها الشركات لتطوير المُنتجات والتقنيات والحلول المُتعلقة بالحوسبة عالية الأداء، بينما ستُمكّن شركة لينوفو باحثي المدينة من المساهمة في أعمال البحث والتطوير والابتكار من خلال مركز لينوفو للإبداع والابتكار، وتقديم الخبرة الاستشارية في مجال الحوسبة عالية الأداء.// انتهى //01:13ت م0010